POL-PDLD: Wörth am Rhein - Bauchtasche aus Fahrzeug gestohlen
Wörth am Rhein (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde aus einem auf einem Parkplatz in der Marktstraße in Wörth am Rhein abgestellten Fahrzeug eine Bauchtasche gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in dem Zeitraum von 10.45 Uhr bis 11.40 Uhr abgestellt. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07272-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
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