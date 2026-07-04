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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau L509
A65 - Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Landau (ots)

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 03.07.2026 gegen 21:00 Uhr im Bereich der Landesstraße 509, Anschlussstelle zur A65 in Landau. Der Zweiradfahrer befuhr den Bypass des Kreisverkehrs der L509 in Fahrtrichtung Landau, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 67-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Am Motorrad entstand Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
C. Jung
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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