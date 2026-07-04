Jockgrim (ots) - Am Freitag, 03.07.2026, wurde bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Sachbeschädigung an einem Pkw angezeigt. Der Pkw war zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Goethestraße in Jockgrim geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Kratzer im Bereich des linken vorderen Kotflügels fest. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein ...

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