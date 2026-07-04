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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Trunkenheitsfahrt mit 1,52 Promille

Kandel (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 16:05 Uhr der Polizei ein Fahrzeug, das im Bereich Kandel in Schlangenlinien geführt worden sei und mehrfach über den Gehweg gefahren sein soll. Das Fahrzeug konnte durch Polizeikräfte auf der B427 in Fahrtrichtung Minfeld kontrolliert werden. Bereits bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
S. Bischoff
Telefon: 07271-9221-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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