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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Klingenmünster (ots)

Am 26.06.2026, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wurde in der Poststraße ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer PKW Chrysler beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Kristin Burkhart
Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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