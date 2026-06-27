POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gefunden (Nachmeldung zur Pressemeldung von 11:01 Uhr)
Edenkoben (ots)
Im Zusammenhang mit der Pressemeldung der PI Edenkoben von 11:01 Uhr kann zwischenzeitlich mitgeteilt werden, dass der Verbleib des Dreirades geklärt werden konnte und die Fahndung eingestellt ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann
Telefon: 06323 9550
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