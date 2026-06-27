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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gefunden (Nachmeldung zur Pressemeldung von 11:01 Uhr)

POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gefunden (Nachmeldung zur Pressemeldung von 11:01 Uhr)
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Edenkoben (ots)

Im Zusammenhang mit der Pressemeldung der PI Edenkoben von 11:01 Uhr kann zwischenzeitlich mitgeteilt werden, dass der Verbleib des Dreirades geklärt werden konnte und die Fahndung eingestellt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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