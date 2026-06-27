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POL-PDLD: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

POL-PDLD: Erfolgreiche Verkehrskontrollen
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Edesheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben betrieben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Staatsstraße eine Kontrollstelle. Es wurden unter anderem zwei Jugendliche kontrolliert, welche verbotswidrig zu zweit auf einem E-Scooter fuhren. Es stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert war. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 32-jährigen PKW-Fahrer, welcher sich nahe der Promillegrenze befand. Ihm wurde die Weiterfahrt präventiv untersagt und die Schlüssel an den verkehrstüchtigen Beifahrer übergeben. Wenig später erkannten die Beamten einen 55-jährigen Mercedes-Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Auf der Rückfahrt zur Dienststelle konnten die Beamten auf der L516 zwischen Edesheim und Edenkoben noch einen Roller feststellen, welcher mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle räumte der 59-jährige Rollerfahrer ein, dass der Roller 50km/h schnell fahre, er jedoch nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung sei. Auch hier wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Roller wurde zudem sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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