POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle
Kandel (ots)
Am Freitagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitsmessung auf der L549 auf Höhe Adamshof in Kandel durch. Zwischen 08:40-09:20 Uhr mussten insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Spitzenreiter war bei erlaubten 50 km/h mit 79 km/h unterwegs.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in
Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell