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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots)

Am Freitagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitsmessung auf der L549 auf Höhe Adamshof in Kandel durch. Zwischen 08:40-09:20 Uhr mussten insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Spitzenreiter war bei erlaubten 50 km/h mit 79 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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