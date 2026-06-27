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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glasscheibe an Bushaltestelle beschädigt

Wörth am Rhein OT Schaidt (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026 zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe der Bushaltestelle in der Vollmersweilerer Straße in Schaidt. Die Glasscheibe ging zu Bruch. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271/9221-0 bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, POK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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