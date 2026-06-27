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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am 26.06.2026 kam es zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Oberdorfstraße in Billigheim-Ingenheim. Dabei wurde ein am Straßenrand parkender Pkw im Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Mittendorf, POK
Telefon: 06341-287-0
pilandau@polizei.rlp

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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