POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gesucht
Edenkoben (ots)
Am Donnerstag ist es in der Staatsstraße im Bereich eines Edenkobener Supermarktes zu einem medizinischen Notfall gekommen. Vor Ort wurde ein behindertengerechtes Fahrrad, bzw. Dreirad mit Fahrradkorb zurückgelassen. Dieses wird in der Folge gesucht. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verbleib des Dreirades machen können, sich telefonisch unter 06323 955-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann
Telefon: 06323 9550
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