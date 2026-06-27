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POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gesucht

POL-PDLD: Dreirädriges Fahrrad gesucht
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Edenkoben (ots)

Am Donnerstag ist es in der Staatsstraße im Bereich eines Edenkobener Supermarktes zu einem medizinischen Notfall gekommen. Vor Ort wurde ein behindertengerechtes Fahrrad, bzw. Dreirad mit Fahrradkorb zurückgelassen. Dieses wird in der Folge gesucht. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verbleib des Dreirades machen können, sich telefonisch unter 06323 955-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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