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POL-PDLD: Maikammer - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

POL-PDLD: Maikammer - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen
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Maikammer (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (25.06.2026) nach Zeugen, die Hinweise auf ein unfallflüchtiges Fahrzeug geben können. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines grauen Vans die Marktstraße in Maikammer. An der Einmündung zur Weinstraße Nord missachtete der Fahrer das dortige Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, 16-jährigen Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und zog sich Prellungen an Rücken und Beinen zu. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen grauen VW Sharan oder einen VW Touran handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer geben können, sich zu melden. Auch Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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