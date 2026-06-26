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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Hitze verursacht Verkehrsunfall

Hagenbach (ots)

Eine 50-jährige Verkehrsteilnehmerin verlor am gestrigen Vormittag vermutlich aufgrund der Hitze kurzzeitig das Bewusstsein und beschädigte hierdurch drei Fahrzeuge. Die 50-Jährige befuhr gegen 09.00 Uhr mit ihrem Auto einen Parkplatz Im Woog in Hagenbach. Als die 50-Jährige vorwärts in eine Parklücke einparken wollte, verlor sie kurzzeitig das Bewusstsein und kam mit ihrem Fuß unkontrolliert auf das Gaspedal, sodass das Auto beschleunigte. Durch die unkontrollierte Beschleunigung fuhr die 50-Jährige über einen Begrenzungsstein und kollidierte mit einem auf der gegenüberliegenden Parkfläche abgestellten Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wurde durch die Kollision auf ein drittes abgestelltes Fahrzeug geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, sodass ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die 50-Jährige wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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