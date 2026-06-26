Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots)

Am 25.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Germersheim gegen 23 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B9 Abfahrt Bellheim gemeldet Nach der Spurenlage vor Ort kam ein Fahrzeug von der Straße ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Fahrzeug mit einem Frontschaden kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der unverletzte 46- jährige Fahrer alkoholbedinge Ausfallerscheinungen zeigte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Im Anschluss wurde der Fahrer zur Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer muss mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

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