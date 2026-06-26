Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Geschwindigkeitskontrollen und Überwachung Stopp-Schild

Rheinzabern (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in dem Zeitraum von 07.50 Uhr bis 09.10 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung an der Landesstraße 549, an der Einmündung nach Rheinzabern, in Fahrtrichtung Neupotz, durchgeführt. Bei 65 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 70 km/h mit 91 km/h gemessen. Weiterhin wurde an der Stelle auch die Einhaltung des Haltegebots am Stopp-Schild kontrolliert. Hierbei ergaben sich 14 Verstöße. Zudem hatten drei Verkehrsteilnehmer keinen Gurt angelegt und an sechs Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

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