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POL-PDLD: Wendemanöver auf Bundesstraße endet im Totalschaden

POL-PDLD: Wendemanöver auf Bundesstraße endet im Totalschaden
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Annweiler (ots)

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befuhr eine 68jährige schweizer Staatsangehörige mit ihrem PKW die B48 von Annweiler nach Wernersberg als sie bemerkte, dass sie sich verfahren hatte. Aus diesem Grund wollte sie vor Ort über den parallelverlaufenden Radweg wenden. Beim Wiedereinfahren in den Verkehr übersah sie den ebenfalls in Richtung Wernersberg fahrenden PKW eines 35jährigen aus dem Kreis Pirmasens. Dieser konnte nicht mehr komplett ausweichen, verringerte dadurch die Aufprallenergie allerdings erheblich. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 35jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von mindestens 22.000EUR. Die Bundesstraße war bis 14:15 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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