POL-PDLD: Sekundenschlaf endet nicht in Katastrophe
Annweiler (ots)
Am Donnerstag, 25.06.2026, um 14:15 Uhrbefuhr ein 53jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Pirmasens mit einem Anhänger die B10 in Höhe Annweiler in Richtung Pirmasens. Kurz nach der Einfahrt in den Staufertunnel verlor der Fahrer aufgrund körperlicher Schwäche bei 39 Grad Außentemperatur kurzzeitig das Bewusstsein und steuerte das Gespann in den Gegenverkehr des Tunnels. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 23jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Beide Fahrzeugführer blieben wie durch ein Wunder unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von 30.000EUR. Der Staufertunnel musste bis 16 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr der B10 wurde durch Rinnthal und Sarnstall umgeleitet.
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