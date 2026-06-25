Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sekundenschlaf endet nicht in Katastrophe

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

Am Donnerstag, 25.06.2026, um 14:15 Uhrbefuhr ein 53jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Pirmasens mit einem Anhänger die B10 in Höhe Annweiler in Richtung Pirmasens. Kurz nach der Einfahrt in den Staufertunnel verlor der Fahrer aufgrund körperlicher Schwäche bei 39 Grad Außentemperatur kurzzeitig das Bewusstsein und steuerte das Gespann in den Gegenverkehr des Tunnels. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 23jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Beide Fahrzeugführer blieben wie durch ein Wunder unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden im Gesamtwert von 30.000EUR. Der Staufertunnel musste bis 16 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr der B10 wurde durch Rinnthal und Sarnstall umgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell