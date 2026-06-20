Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrugsversuch erkannt

Roschbach (ots)

Am Freitagnachmittag (19.06.2026)im Zeitraum von 15:00-16:40 Uhr versuchten Betrüger gleich zweimal einen 86-jährigen Roschbacher hinters Licht zu führen. In einem Abstand von eineinhalb Stunden wurde der Mann von einem angeblichen Amazon-Mitarbeiter angerufen, welcher angab, dass noch eine Zahlung für bestellte Waren ausstehen würde. In beiden Fällen legte der Geschädigte direkt auf, ohne dass es zu einem Schaden kam.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor gleich- oder ähnlich gelagerten Betrugsmaschen am Telefon. Seien sie stets skeptisch und wachsam. Geben sie unter keinen Umständen persönliche Daten, wie zum Beispiel Kontodaten, oder andere sensible Daten am Telefon weiter!

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