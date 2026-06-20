POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrollen im Wellbachtal

Landau (ots) - Am Freitagnachmittag (19.06.2026, 17:00 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Mainzer Straße das Mäppchen mit einer größeren Menge Bargeld aus der Handtasche einer 25-Jährigen. Diese lag zum Zeitpunkt des Diebstahls unbeobachtet in deren Einkaufswagen. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ...

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