POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrollen im Wellbachtal
Annweiler (ots)
Am Freitag, zwischen 15:00-18:30 Uhr, wurden Geschwindigkeitsmessungen im Wellbachtal, bei der B48, durchgeführt. Bei hohem Verkehrsaufkommen wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 127 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
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