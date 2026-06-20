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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Am Freitag, zwischen 15:00-18:30 Uhr, wurden Geschwindigkeitsmessungen im Wellbachtal, bei der B48, durchgeführt. Bei hohem Verkehrsaufkommen wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 127 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Valerie Jakob
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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