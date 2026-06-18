POL-PDLD: Altdorf - Diebstahl einer Bronzestatue

Rinnthal-B48 (ots) - Am 17.06.2026, gegen 16:20 Uhr befuhr der 60-jährige Motorradfahrer die B48 zwischen Rinntahl und Johanniskreuz. Nach ca. 4km, kurz vor der sog. "Applauskurve", befuhr der Fahrer den Ausgang einer Linkskurve. Hierbei wären ihm zwei weitere Motorradfahrer entgegenkommen, welche möglicherweise auf seiner Fahrspur unterwegs waren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern führte er eine Ausweichbewegung ...

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