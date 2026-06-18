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POL-PDLD: Altdorf - Diebstahl einer Bronzestatue

POL-PDLD: Altdorf - Diebstahl einer Bronzestatue
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Altdorf (ots)

Unbekannte entwendeten vom Friedhof eine auf einem Familiengrab stehende, 60 cm große Bronzestatue im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Die Tatzeit liegt in den vergangenen Tagen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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