Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Brand auf der A65 verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen

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A65/Neustadt (ots)

Ein Fahrzeugbrand auf der A65 hat am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei Edenkoben einen qualmenden Pkw auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord.

Beim Eintreffen der Polizeistreife stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch auslaufende Betriebsstoffe geriet zeitweise auch die Fahrbahndecke beider Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Brand.

Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Deidesheim musste die A65 zeitweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe war zunächst lediglich einspurig befahrbar.

Aufgrund der Sperrungen kam es zu mehreren Kilometern Rückstau.

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