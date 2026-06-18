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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B48-Motorradfahrer verletzt sich beim Unfall

Rinnthal-B48 (ots)

Am 17.06.2026, gegen 16:20 Uhr befuhr der 60-jährige Motorradfahrer die B48 zwischen Rinntahl und Johanniskreuz. Nach ca. 4km, kurz vor der sog. "Applauskurve", befuhr der Fahrer den Ausgang einer Linkskurve. Hierbei wären ihm zwei weitere Motorradfahrer entgegenkommen, welche möglicherweise auf seiner Fahrspur unterwegs waren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern führte er eine Ausweichbewegung und Bremsung durch wobei er vermutlich die Kontrolle über das Motorrad verlor und zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer und kam in ein Krankenhaus. Ob es zwischen den Motorradfahrern zu einer Berührung kam ist unklar. Die Beiden Motorradfahrer fuhren weiter ohne sich um den gestürzten Fahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwach Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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