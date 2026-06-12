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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Autotank leer, aber Fahrerin voll

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag erhielt die PI Wörth um 08:50 Uhr die Mitteilung eines Pannenfahrzeugs auf der Autobahn 65, welches kurz nach der Anschlussstelle Kandel-Nord, in Fahrtrichtung Karlsruhe, stehen würde. Vor Ort konnte das Pannenfahrzeug wie gemeldet festgestellt werden. In dem Fahrzeug wurde eine 55-jährige Frau angetroffen. Die 55-Jährige machte einen nervösen Eindruck. Bei der weiteren Überprüfung konnte festgestellt werde, dass das Fahrzeug einen leeren Tank hatte und deswegen zum Stehen kam. Bei der 55-Jährigen konnte jedoch festgestellt werden, dass sie wohl etwas Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Im Anschluss wurde der 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Pannenfahrzeug wurde durch einen Abschlepper abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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