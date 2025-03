Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Rülzheim (ots)

Am Freitagmorgen, den 28.02.25 gegen 08:00 Uhr übersah eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße bei Einfahrt in den Kreisverkehr Neue Landstraße/ Kuhardter Straße in Rülzheim einen 43-jährigen Radfahrer und es kam zu einem Verkehrsunfall. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

