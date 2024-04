POL-PDLD: Rhodt - Kollision mit Wildschwein

Landau (ots) - Am 04.04.2024 räumte gegen 19 Uhr eine 64-jährige Geschädigte ihre Einkäufe vom Einkaufswagen in ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dammühlstraße in Landau. In einem unaufmerksamen Moment wurde durch unbekannte Täter die Handtasche samt Geldbeutel entwendet, welche sich noch im Einkaufswagen befand. Noch bevor die Geschädigte ...

