Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - eine Kontrolle mehrere Vergehen

Kandel (ots)

Am 22.01.2024 gegen 16:50 Uhr wurde ein 41-jähriger Autofahrer in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte dies. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug mit ausländischer Zulassung hatte er trotz Wohnsitznahme in Deutschland nicht umgemeldet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

