Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Vorfahrt missachtet

Bornheim (ots)

Am Montagmittag befuhr eine 83-jährige Frau aus Landau gegen 12:30 Uhr die Kreisstraße 42 von Bornheim kommend und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 272 nach links auf diese in Richtung Autobahn einbiegen. Hierbei übersah die 83-Jährige einen 70-Jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 272 aus Richtung Autobahn kam. Beide Unfallbeteiligte wurden aufgrund leichter Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell