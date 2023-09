Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Offenbach/Queich (ots)

Am Samstag den 23.09.2023 gegen 15:00 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Landau gezielt in Offenbach unterwegs, da sich Bürger in den vergangenen Wochen über Kleinkraftradfahrer im Ortsbereich beschwerten, die sich u.a. nicht an die Verkehrsregeln halten. Bereits die erste, beabsichtigte Kontrolle in der Landauer Straße führte zu einem Treffer. Ein 17-jähriger flüchtete ohne Helm direkt bei Erkennen des Streifenwagens zunächst mit seinem Kleinkraftrad und dann zu Fuß. Die Polizeibeamten konnten ihn einholen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Drogentest verlief positiv, der Beschuldigte war nicht im Besitz eines Führerscheins und am Fahrzeug war ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht. Der Roller wurde beschlagnahmt, dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

