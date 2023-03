Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurtkontrolle an Schulzentrum

Herxheim (ots)

Am heutigen Dienstag führten Landauer Polizisten am Schulzentrum in Herxheim Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Insassensicherung durch. Hierbei konnten in 40 Minuten 6 Personen(darunter 4 Kinder) festgestellt werden, welche nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Während der Verstoß bei Erwachsenen "nur" mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert wird, droht dem Fahrzeugführer ein Bußgeld sowie Punkte, wenn er ein Kind gänzlich ungesichert befördert. Über die Gurtverstöße hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass seit 1.März neue (schwarze) Versicherungskennzeichen benötigt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell