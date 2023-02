Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss - Lustadt

Germersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde zunächst ein Unfall in der Lindenstraße in Lustadt gemeldet. Durch die Beamten konnte der 29-Jährige Mann aus Carlsberg augenscheinlich alkoholisiert und glücklicherweise unverletzt festgestellt werden. Dieser ist vermutlich aufgrund seines Zustandes von der Fahrbahn abgekommen, in zwei dort geparkte Fahrzeuge gefahren und hat hierdurch einen Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro verursacht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

