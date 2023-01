Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Tatverdächtiger nach Diebstählen aus Kellerräumen und Fahrzeugen ermittelt

Bad Bergzabern (ots)

Im Stadtgebiet Bad Bergzabern kam es im Zeitraum vom 02.01. bis 06.01.2023 zu insgesamt vier Diebstählen aus Kellerräumen und zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge, Alkoholika und ein Fahrrad. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde von einer Geschädigten überrascht und flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort. Am Nachmittag des 06.01.2023, konnte der geflüchtete Tatverdächtige durch einen Hinweis aus der Bevölkerung in der Landauer Straße festgenommen und in Taschen mitgeführtes Diebesgut sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern noch an.

