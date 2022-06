POL-PDLD: Mit 3 Promille mit dem Fahrrad auf der B9

Wörth am Rhein (ots) - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizeiinspektion Wörth am Samstagnachmittag, den 04.06.2022 gegen 14:00 Uhr, auf eine Ölspur auf dem Radweg der Verlängerung der Zügelstraße entlang der Bahnlinie in Wörth aufmerksam gemacht. Das Öl war über den gesamten Radweg verteilt. Im Grünstreifen konnte ein Kanister aufgefunden werden. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass ...

