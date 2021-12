Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Einfamilienhauses

Eußerthal (ots)

Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am Samstagmittag im Bereich der Hauptstraße in Eußerthal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl in Flammen. Glück im Unglück hatten die Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus befanden. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Hauptstraße kurzfristig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Annweiler, Albersweiler Dernbach, Ramberg und Eußerthal - diese wurden zudem durch das Technische Hilfswerk unterstützt. Bedingt durch das Feuer und des Löschwassers war das Gebäude im Anschluss nicht mehr bewohnbar. In der kommenden Woche nimmt das Fachkommissariat die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell