Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ich wollte doch nur einen Kilometer fahren...

Edenkoben (ots)

Am heutigen Montagnachmittag (15.11.2021) wurde zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben direkt vor der Polizeiinspektion eine Standkontrolle durchgeführt. In dieser kurzen Zeit mussten diverse Verkehrsverstöße geahndet werden. Bei einem Fahrzeug hätte die Hauptuntersuchung bereits vor zwei Monaten durchgeführt werden müssen, bei einem weiteren war die Frist sogar schon fünf Monate abgelaufen. Drei der kontrollierten Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Drei weitere Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Bei einem der "Handysünder" war das jedoch noch nicht genug. Auf seinem Anhänger transportierte er einen Bagger ohne jegliche Sicherung. Auf diesen Umstand angesprochen gab der 26-Jährige an, dass er doch nur circa einen Kilometer weit fahren wollte. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung untersagt. Da die hierfür erforderlichen Spanngurte ebenfalls lose auf dem Anhänger lagen, konnte er die Nachsicherung direkt durchführen. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

