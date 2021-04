Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - erst betrunken Fahrrad gefahren und dann noch geklaut

Germersheim (ots)

Der 53-jährige Beschuldigte befuhr am Freitagabend gegen 18.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße In der kleinen Au in Germersheim und stürzte während der Fahrt. Bei Antreffen des Radfahrers konnten die Polizisten eine leichte Verletzung und einen Atemalkoholwert von 2,83 Promille bei dem 53-Jährigen feststellen. Zur Durchführung einer Blutprobe wurde der 53-Jährige im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Nach Durchführung der Blutentnahme wurde der 53-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gelassen. Keine drei Stunden später befand sich derselbe Beschuldigte jedoch wieder im Polizeigewahrsam, da er einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Mainzer Straße in Germersheim beging.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell