Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken und zu schnell mit dem Fahrrad in Berg

Berg/PfalzBerg/Pfalz (ots)

Am 22.12.2020 befuhr gegen 18:00 Uhr ein 40-jähriger Radfahrer die abschüssige Lammstraße in Berg. Auf der Luitpoldstraße kam der motivierte Radler auf der nassen Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einer starken Alkoholisierung in einer Kurve zu Fall. Ein freiwilliger Alkotest vor Ort ergab mehr als 1,7 Promille. Bei dem nach derzeitigem Stand vorliegenden Alleinunfall verletzte sich der Radfahrer nicht unerheblich, er musste durch das verständigte DRK in ein Krankenhaus nach Kandel verbracht werden. Dort wurde eine Blutprobe im Rahmen des Strafverfahrens entnommen.

