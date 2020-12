Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Falsch im Kreisverkehr am Maximiliancenter

WörthWörth (ots)

Am 22.12.20 ereignete sich um 20:25 Uhr ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr bei offensichtlich erhöhtem Verkehrsaufkommen vorsätzlich falsch in den Kreisverkehr am Einkaufcenter um dadurch nach ihrer Einschätzung schneller auf den dortigen Großraumparkplatz zu gelangen. Leider übersah sie den ordnungsgemäß entgegenkommenden, 46-jährigen Transporterfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis der Autofahrerin wurde bejaht.

