POL-PDLD: A65 Höhe Anschlussstelle Neustadt Süd - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

EdenkobenEdenkoben (ots)

Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Süden. Ein 27-jähriger Landauer fuhr nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 60-jährigen Verkehrsteilnehmerin auf. Aufgrund der regennassen Fahrbahn genügte der Impuls von hinten, dass die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen die Mittelschutzplanke stieß, zurückgeschleudert wurde und entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Unfallverursacher kam nach dem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Resultat der Unachtsamkeit sind zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, die abgeschleppt werden mussten, ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro, eine eineinhalbstündige Sperrung des rechten Fahrstreifens der A65 und eine leichtverletzte Person, die glücklicherweise keine weitere medizinische Versorgung benötigte. Aufgrund der Sperrung kam es am regnerischen Sonntagmorgen nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

