Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Ablenkung im Straßenverkehr - eine oft unterschätzte Gefahr

Landau (ots)

Im Stadtgebiet Landau wurden am Dienstag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" durchgeführt. Die Ablenkung im Straßenverkehr wird durch Verkehrsteilnehmer oft unterschätzt, kann aber verehrende Folgen haben. Nur wer sich auf den Straßenverkehr konzentriert kann angemessen auf unvorhergesehene Verkehrsverhältnisse, wie beispielsweise ein auf die Fahrbahn rennendes Kind reagieren. In Landau wurden bei den Kontrollen 35 Autofahrer festgestellt, die während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese Autofahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg zu. Des Weiteren wurden 42 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und elf Mängelberichte mussten aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



