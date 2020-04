Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Transporter weggerollt

Burrweiler (ots)

Weil ein 36-jähriger Paketfahrer nicht ausreichend sein Fahrzeug gegen das Wegrollen gesichert hatte, machte sich sein Transporter gestern Mittag (29.04.2020, 16.36 Uhr) in der Hirtenstraße selbständig und rollte 40 Meter bergab in den dortigen Waldgraben. Dabei wurde die linke Fahrzeugseite verschrammt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Für sein Fehlverhalten musste er eine Verwarnung in Höhe von 25 Euro bezahlen. Zum sicheren Autofahren gehört auch das sichere Abstellen des Fahrzeugs. Nicht nur, wenn man den Wagen über Nacht oder für längere Pausen parkt, auch bei nur kurzen Stopps ist die ordnungsgemäße Sicherung von großer Bedeutung.

