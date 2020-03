Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei Germersheim spendet 250 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler e.V.

Bild-Infos

Download

Germersheim (ots)

Mit einer Spende in Höhe von 250 Euro im Gepäck besuchten zwei Beamte der Polizei Germersheim am 05.03.2020 das Kinderhospiz Sterntaler e.V. in Dudenhofen. Das Geld war der Erlös der zurückliegenden Weihnachtsfeier und sollte einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werden. Im persönlichen Gespräch zwischen Sterntaler-Mitarbeiterin Frau Däuwel, PK Schmidt und POK'in Mack, die stellvertretend für die Polizeiinspektion Germersheim das Kinderhospiz besuchten, erhielten die beiden Beamten einen Einblick in die Begleitung von lebensverkürzend erkrankten Kindern, sowie deren Familien. Bei dieser Arbeit ist das Kinderhospiz auf Spenden angewiesen und der Polizei Germersheim war es eine große Freude einen kleinen Beitrag zu dieser wichtigen Aufgabe beigetragen zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Michaela Mack

Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell