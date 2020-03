Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tankstellenüberfall

Bad Bergzabern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter passte am Dienstagmorgen gegen 05.40 Uhr eine Angestellte der Shell-Tankstelle in der Weinstraße in Bad Bergzabern ab. Er bedrohte die 28-jährige Frau mit einer Pistole und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte händigte dem Täter einen niedrigen dreistelligen Betrag aus. Der Täter raubte noch mehrere Tabakdosen aus einem Regel und flüchtete anschließend über die Wasgaustraße in Richtung Petronellastraße. Dort verlor er Münzgeld aus seiner Beute. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 groß und von schlanker Statur. Der Mann sprach ortsüblichen Dialekt und war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube. Aufgrund der geraubten Tabakdosen, dürfte er Raucher sein. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder die Kriminalpolizei Landau, Tel. 06341 2870.

