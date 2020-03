Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pressehinweis: Kontrollwoche Fahrrad innerhalb der Polizeidirektion Landau "Sicher Fahr ich Rad"

Bild-Infos

Download

Südpfalz (ots)

Im Jahr 2019 ereigneten sich innerhalb des Dienstgebiets der Polizeidirektion Landau deutlich mehr als 400 Unfälle unter Beteiligung von Fahrrädern, Pedelecs und S-Pedelecs. Bei weit mehr als 300 Unfällen wurden Personen leicht, bis tödlich verletzt.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Landau werden sich in der Zeit von 16.-22.03.2020 verstärkt der Risikogruppe der Fahrradfahrer widmen. Unseren Fokus richten wir hier auf das verkehrssichere Fahrrad, aber auch auf Kontrollen im Umfeld von Schulen und an kriminogenen Örtlichkeiten, sowie auf das Thema Ablenkung (Benutzung von Handy, Kopfhörer). Am Freitag, 14.02.2020, wird in der Stand Landau verstärkt im Hinblick fahruntauglicher Radfahrer kontrolliert.

Wir möchten interessierten Pressevertretern die Möglichkeit bieten, unsere Kontrollen zu begleiten. Anmeldungen sollten jeweils an die örtlichen Dienststellen erfolgen.

Montag, 16.03.2020, 06:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr: Polizeiinspektion Wörth Dienstag, 17.03.2020, 07:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Mittwoch, 18.03.2020, 06:45 Uhr bis ca. 13:45 Uhr: Polizeiinspektion Edenkoben Donnerstag, 19.03.2020, 06:45 Uhr bis ca. 13:45 Uhr: Polizeiinspektion Germersheim Freitag, 20.03.2020, 14:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr: Polizeiinspektion Landau Samstag und Sonntag: dezentrale Kontrollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Thomas Sewohl

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell