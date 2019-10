Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Kolmarer Straße, 7.10.19, 13.30 - 15.45 Uhr Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Am 7.10.2019, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.45 Uhr, wurde in Landau in der Kolmarer Straße ein geparkter Pkw, blauer Ford Fiesta, beschädigt. Beide Fahrzeugseiten wurden zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000EUR.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell