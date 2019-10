Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim- Verkehrsunfallflucht Tatort unbekannt

Edenkoben (ots)

Am 06.10.2019 wurde um 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 272 in Höhe von Freimersheim ein unbeleuchtetes und erheblich beschädigtes Fahrzeug festgestellt. An dem silbernen Opel Astra fehlten der vordere Stoßfänger sowie das Kennzeichen. Der 29-jährige rumänische Fahrzeugführer gab an auf dem Weg von Heidelberg mit einer Leitplanke kollidiert zu sein. An die genaue Unfallörtlichkeit könne er sich nicht erinnern, da er ortsunkundig sei. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

