Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Erneut Geldbeuteldiebstahl im LIDL

Edenkoben (ots)

Erneut kam es bereits am vergangenen Montag (23.09.) zu einem Geldbeuteldiebstahl aus dem Einkaufswagen einer 43-jährigen Frau heraus. Die Polizei kann nur immer wieder an die Kunden in Einkaufsmärkten appellieren ihre Taschen, Geldbörsen etc... nicht unbeaufsichtigt liegen zu lassen. "Gelegenheit macht Diebe" ... der Spruch gilt leider immer noch! Mögliche Hinweise auf die Tat bitte unter 06323/9550 an die Polizei Edenkoben.

