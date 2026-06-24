Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pavillon brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend brannte es in einem Garten im Geranienweg. Diverse Gartenmöbel fielen den Flammen zum Opfer, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das schnelle Eingreifen der Anwohner verhinderte, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergriff. Kurz nach 17 Uhr hatten Zeugen die Rettungs- und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Helfer eintrafen, waren die offenen Flammen bereits durch Hausbewohner gelöscht worden. Die Brandbekämpfer kümmerten sich noch um einzelne Glutnester. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kripo. Die Untersuchungen sollen klären, was die Ursache des Feuerausbruchs war. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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