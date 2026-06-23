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POL-PPWP: Sechsjährige zu Besuch bei der Polizei Kaiserslautern

POL-PPWP: Sechsjährige zu Besuch bei der Polizei Kaiserslautern
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Kaiserslautern (ots)

Gleich 13 neugierige Kinder besuchten am Montagvormittag die Polizeidienststelle in der Logenstraße. "Ich bin ganz aufgeregt", sagte ein junger Gast, als er mit anderen Kita-Kindern durch die Wache der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 ging. Alle erhielten einen exklusiven Einblick in die Polizeiarbeit. Der Junge habe die ganze Nacht nicht schlafen können - so groß waren die Vorfreude und die Neugier. "Ist das eine richtige Polizei?", fragte eines der Kinder gleich zu Beginn Paula Schumacher. Die Polizistin und ihr Streifenpartner Simon Stier führten die Vorschulkinder durch das "Labyrinth" des Polizeipräsidiums Westpfalz, zeigten einen Funkstreifenwagen und erklärten, was alles am Gürtel eines Polizisten befestigt ist.

Zur Erinnerung an den besonderen Tag erhielten die jungen Besucherinnen und Besucher einen Kinderagentenausweis sowie einen kleinen reflektierenden Bären - dieser soll ihnen helfen, im Straßenverkehr besser wahrgenommen zu werden und so sicher zur Schule und zurück zu kommen.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort betont: "Solche Besuche dienen auch der Prävention: Die Kinder lernen die Beamten hautnah kennen, erfahren, welche Nummer sie im Notfall wählen müssen, welche Fragen sie dann beantworten sollten - und noch vieles mehr." Der Polizei ist es wichtig, früh eine vertrauensvolle Bindung zu jungen Menschen aufzubauen. Interessierte Kita-Gruppen können sich dazu direkt an ihre Polizeidienststelle vor Ort wenden. |laa/erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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