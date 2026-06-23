PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während Schwimmbadbesuch: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Während eine Fahrzeughalterin das Schwimmbad Waschmühle besuchte, räumten Diebe ihr Auto aus. Am Montagnachmittag machten sich die Langfinger auf einem Parkplatz in Morlautern ans Werk. Zwischen 13 Uhr und 16:45 Uhr durchwühlten sie den Wagen und stahlen Arbeitsmaterial und Kleidung. Als die 51-Jährige den Schaden feststellte, wandte sie sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück! Sie können davon ausgehen, dass Diebe alle "Verstecke" eines Fahrzeugs kennen und finden. Schließen Sie Ihren Pkw immer ab, auch wenn Sie den Wagen nur kurz verlassen. Schließen Sie auch sämtliche Fenster. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 10:28

    POL-PPWP: Bagger ist ausgebrannt

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagmorgen hat in der Straße Lothringer Dell, zwischen Blechhammerweg und Lauterstraße, ein Bagger gebrannt. Das Baustellenfahrzeug parkte neben einem Weg, dem Gallenhäuschen. Wie es gegen 4 Uhr zu dem Feuer kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug ging vollständig in Flammen auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 08:16

    POL-PPWP: Technische Störung

    Westpfalz (ots) - Aktuell sind die Dienststellen des Polizeipräsidiums Westpfalz wegen einer technischen Störung per Telefon und E-Mail nur eingeschränkt oder nicht erreichbar. Der Notruf und die Onlinewache der Polizei sind von der Störung nicht betroffen. Bitte beachten Sie: Die Notrufnummer 110 ist keine Auskunft! Wählen Sie die Telefonnummer nur im Notfall! Hinweise und Anzeigen können Sie online unter https://s.rlp.de/ow aufgeben. |erf Kontaktdaten für ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 12:52

    POL-PPWP: Diebe nutzen Hilflosigkeit aus

    Kaiserslautern (ots) - Auf fiese Art haben sich Diebe am Mittwoch in der Pariser Straße bereichert: Sie nutzten die Hilflosigkeit eines Mannes aus und stahlen seinen Rucksack. Wie der 36-Jährige am Donnerstag bei der Kripo anzeigte, hielt er sich in der Mittagszeit in einem Einkaufsmarkt und davor auf. Etwa gegen 12 Uhr sei ihm kurzzeitig schwarz vor Augen geworden. Als er nach wenigen Minuten wieder zu sich kam, sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren