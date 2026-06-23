Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während Schwimmbadbesuch: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Während eine Fahrzeughalterin das Schwimmbad Waschmühle besuchte, räumten Diebe ihr Auto aus. Am Montagnachmittag machten sich die Langfinger auf einem Parkplatz in Morlautern ans Werk. Zwischen 13 Uhr und 16:45 Uhr durchwühlten sie den Wagen und stahlen Arbeitsmaterial und Kleidung. Als die 51-Jährige den Schaden feststellte, wandte sie sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück! Sie können davon ausgehen, dass Diebe alle "Verstecke" eines Fahrzeugs kennen und finden. Schließen Sie Ihren Pkw immer ab, auch wenn Sie den Wagen nur kurz verlassen. Schließen Sie auch sämtliche Fenster. |erf

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