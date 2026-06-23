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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße hat es am Montagabend gebrannt. Das Feuer brach gegen 18:30 Uhr in einem Kellerraum aus. Vorsorglich wurden die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Bewohner aus dem Haus evakuiert. In dem Gebäude sind mehr als 30 Personen gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand im Kellerabteil. Die Ursache für das Feuer steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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