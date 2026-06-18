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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf/Wanheimerort/Duissern: Rennradfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet - gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Duisburg (ots)

Ein 31-jähriger Duisburger ist am Sonntagabend (14. Juni, 19:40 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Kruppstraße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann in Höhe der Dreieckswiese mit seinem Rennrad von der Regattabahn auf die Kruppstraße. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden.

Der unbekannte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Nach Angaben des Radfahrers setzte der Fahrer zunächst rückwärts entlang des Duisburger Schwimmvereins auf der Kruppstraße zurück und fuhr anschließend in Richtung Koloniestraße. Das Rennrad des Duisburgers wurde bei dem Unfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf meldete ein Zeuge der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug mit mehreren Beschädigungen neben einer Hütte an der Kruppstraße. Die Beschreibung des Wagens sowie ein vom Radfahrer genanntes Teilkennzeichen stimmten überein. Der Zeuge berichtete den eingesetzten Beamten zudem, dass drei jüngere Personen aus dem blauen Peugeot ausgestiegen seien.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits am 3. Juni gegen 19:50 Uhr im Bereich Fischerstraße/Wanheimer Straße in Wanheimerort entwendet worden war. Darüber hinaus waren an dem Peugeot Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Diese Kennzeichen waren am 13. Juni als gestohlen gemeldet worden. Der Fahrzeughalter gab an, seinen Pkw am 11. Juni gegen 19 Uhr im Bereich der Schweizer Straße in Duissern geparkt zu haben. Als er am 13. Juni zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Kennzeichen fehlten. Die Polizei stellte den Peugeot samt der Kennzeichen sicher.

Die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten und zur Verkehrsunfallflucht dauern an. In allen Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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